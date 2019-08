NEOS-Beschwerde bei EU-Kommission wegen Grenzkontrollen

Die NEOS bringen bei der Europäischen Kommission eine Beschwerde gegen sechs EU-Mitgliedsstaaten - inklusive Österreich - aufgrund der Grenzkontrollen im Schengen-Raum ein. "Grenzkontrollen müssen eine Ausnahme sein", sagte NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger. Als Alternative nannte sie Kontrollen im Hinterland statt auf den Autobahnen. Die FPÖ kritisiert die Beschwerde.

Gegen Österreich, Deutschland, Frankreich, Dänemark, Schweden und Norwegen bringen NEOS die Beschwerde ein. Den Grenzkontrollen fehle es an "sachlichen Gründen", erklärte der Tiroler Spitzenkandidat der NEOS für die Nationalratswahl, Johannes Margreiter. Die Zahl der illegalen Grenzübertritte in der EU seien seit 2015 um 95 Prozent gefallen.

Daher gebe es keine "ernsthafte Bedrohung", hieß es in dem Schreiben an die Kommission, in dem der Tiroler Landtagsabgeordnete Andreas Leitgeb als Beschwerdeführer auftritt. "Wir sind ja alle verpflichtet, die Grenzen im Schengen-Raum offenzuhalten", sagte Margreiter. Grenzkontrollen dürften nur eine "äußerste Notfallmaßnahme" sein.