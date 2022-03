Neonazi-Rapper "Mr. Bond" Ende März vor Wiener Geschworenen

Ab 29. März muss sich der Neonazi-Rapper "Mr. Bond" wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung vor einem Wiener Schwurgericht verantworten. Die Verhandlung ist auf zwei Tage anberaumt, die Urteile - der Bruder des 37-Jährigen ist zu Nebenaspekten mitangeklagt - dürften am 31. März fallen. Die Anklage wirft dem Nazi-Rapper unter anderem vor, mit seiner Musik und Videos den Nationalsozialismus, Adolf Hitler und die Massenvernichtung im Dritten Reich verherrlicht zu haben.

Der Nazi-Rapper erlangte in der einschlägigen Szene Bekanntheit, indem er populäre Hits umtextete und die neuen Versionen via Internet verbreitete bzw. auf fünf CD's veröffentlichte. Aus der Rock-Ballade "(Everything I Do) I Do It For You", mit der Bryan Adams vor 30 Jahren einen weltweiten Nummer 1-Hit landete, wurde dergestalt eine judenfeindliche Gewalt-Fantasie. Selbst vor einer Neufassung des Band Aid-Songs "Do They Know It's Christmas?" machte er nicht Halt. Mehrere Dutzend Hass-Lieder, die sich nicht nur gegen Juden, sondern Farbige, Homosexuelle und Muslime richteten, sind von der Anklage umfasst.