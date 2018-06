Neolithische Grabstätte in der Schweiz gefunden

Archäologen haben in Sitten (Schweiz) während Bauarbeiten an einer Tiefgarage eine Grabstätte aus der Jungsteinzeit entdeckt. Sie fanden die "außergewöhnliche" Grabstätte unter dem reichhaltigen keltischen Gräberfeld von Don Bosco, als sie gerade dabei waren, diese Ausgrabungen abzuschließen. Die Forscher überwachten und begleiteten dort zudem die Erdarbeiten für den Bau eines Parkhauses.

Mitten in den Schwemmschichten der Sionne, einem Nebenfluss der Rhone, stießen die Archäologen auf behauene Steinplatten von mehreren Tonnen Gewicht, wie die Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Wallis am Donnerstag mitteilte. Die einzelnen Platten gehörten zu einem Dolmen, einer Art Grabkammer, deren Gerüst sie bilden. Der Fund wird auf 3.000 Jahre vor der christlich-abendländischen Zeitrechnung datiert.

Solche jungsteinzeitliche Gemeinschaftsgräber konnten über hundert Menschen als Grabstätte dienen, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Nun sollen weitere Grabungsarbeiten ausgeführt werden, um das genaue Alter der Fundstücke zu bestimmen und die Steinplatten auf Gravierungen zu untersuchen.

Über das Areal des künftigen Parkhauses verstreut wurden noch weitere, ähnliche Bruchstücke entdeckt, die zeigten, dass es an dieser Stelle mehrere Monumente derselben Art gegeben hat. Bei den weiteren Ausgrabungen werde sich zeigen, ob die Gebeine in der Grabkammer erhalten oder von Überschwemmungen der Sionne weggespült worden sind.

Mit dem Fund bestätige sich, was für einen hohen Rang die Stadt Sitten als maßgebende archäologische Stätte der europäischen Vorgeschichte einnehme, schreibt der Kanton. Der Fund knüpfe an die zu Beginn der 1960er Jahre gemachte Entdeckung von Dolmen und deren gravierten Stelen im Quartier Petit-Chasseur an, die europaweit zu den Meisterwerken prähistorischer Zeit zu zählen seien.