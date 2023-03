Neo-Popstar Mimi Webb will "Herzen berühren"

Mimi Webb hat einen rasanten Karrierestart hingelegt: In nur zwei Jahren konnte die Popsängerin aus England weltweit 730 Millionen Streams für sich verbuchen. "Es war schon verrückt", blickte die 22-Jährige im Gespräch mit der APA zurück. Ausruhen möchte sie sich allerdings nicht, sondern sich als "echte" Künstlerin etablieren. Daher präsentiert Webb ihr dieser Tage erschienenes Debütalbum "Amelia" auf einer Tournee, die sie am Donnerstag nach Wien führte.

Ihre Debütsingle "Before I Go" erschien 2020 und wurde u.a. auf TikTok populär. Mit "House Of Fire" war Webb vor einem Jahr der endgültige Durchbruch gelungen, fast acht Millionen Mal wurde das Video dazu auf YouTube abgerufen. Mit "Red Flags" schob die Britin einen soliden Hit nach, beide Songs bilden den Zugabenblock in ihrer aktuellen Konzert-Setlist. Dass Webb mehr zu bieten hat als Hochglanzvideos, demonstrierte sie im Club Flex recht souverän. Mit Band zog sie eine professionelle Show ab als würde sie auf einer großen Bühne stehen, ihre starke Stimme half über den einen oder anderen durchschnittlicheren Song hinweg.

"Mein Ziel ist es, Herzen zu berühren und Gänsehaut-Gefühl zu erzeugen", sagte Webb vor ihrem Auftritt. "Ich möchte den Hörern meiner Lieder vermitteln, dass man tun kann, was man will, wenn man es sich nur fest in den Kopf setzt." Diesem Motto folgend bleibt sie selbst "konzentriert", was ihre Karriere betrifft. Das kann erschöpfend sein, betonte sie. "Aber ich passe auf mich auf. Außerdem habe ich meine engen Freunde und meine Familie um mich. Die halten mich am Boden. Ich versuche mir auch nicht zu viele Gedanken zu machen, ich genieße einfach jeden Moment."

Drei Jahre hat Webb - "aus Canterbury in Kent, dem Garten Englands" - an "Amelia" gearbeitet. Viele Lieder erzählen vom Herzschmerz einer jungen Frau und dessen Verarbeitung. "Ich wollte offen sein", so Webb. "Ich will mich nicht verstellen. Ich denke, dass sich meine Fans identifizieren können, wenn ich mich verletzlich zeige. Ich möchte zeigen, dass nicht alles so schön ist, wie es in sozialen Medien oft vermittelt wird. Es gibt ja auch harte Zeiten, durch die man durch muss. Es gehört zum Menschsein, Fehler zu machen, daraus zu lernen und sich vorwärts zu bewegen."

"Das Album heißt 'Amelia', mein voller Vorname, weil es zwei Seiten von mir gibt", ließ Webb bei Veröffentlichung des Debüts wissen. "Es zeigt viel von mir", führte sie im APA-Interview näher aus. "Die Leute sollen damit ein Bild bekommen, wer ich sowohl als Künstlerin, als auch als Mensch bin." Der stilistische Inhalt ist klar festgelegt: "Das ist ein Popalbum. Ich fühle mich dafür verantwortlich, dass meine Fans happy sind, wenn sie es hören."

Derzeit fühle sie sich so wohl wie noch nie, sagte die sehr selbstbewusst wirkende Mimi Webb. "Aber es braucht seine Zeit, um inneren Frieden zu finden." Zukunftsängste scheint sie keine zu haben: "Ich bin 22 und schon sehr gespannt, wo ich stehe, wenn ich mit 24 oder 25 mein nächstes Album herausbringe", schmunzelte sie. Es gelte, ihren Traum weiter zu verfolgen.

