Neo-Coach Sageder will "zielgerichteten und offensiven" LASK

Mit dem LASK hat am frühen Freitagnachmittag der erste Fußball-Bundesligist den Startschuss zur Vorbereitung auf die am letzten Juli-Wochenende beginnende neue Saison gegeben. Neo-Trainer Thomas Sageder, der Anfang Juni nach Platz drei überraschend Dietmar Kühbauer ablöste, versprach den Fans bei seiner ersten offiziellen Pressekonferenz einen "intensiven Spielstil, sehr zielgerichtet und offensiv."

"Unfassbar, welche Wucht der LASK hat", erklärte Sageder bei seinem ersten großen Auftritt im Oberhaus. Als Proficheftrainer arbeitete der 39-Jährige bisher nur von Dezember 2017 bis März 2019 in der 2. Liga bei Blau-Weiß Linz. In der abgelaufenen Saison fungierte er als Co-Trainer des FC Liefering, von 2019 bis 2021 war er zudem als Assistent von Oliver Glasner beim VfL Wolfsburg in der deutschen Bundesliga tätig.

Tun will er das gemeinsam mit Spielanalyst Marcel Lücke (31, vormals FC Liefering), Standardtrainer Clemens Zulehner (31, vormals SV Ried) und Athletiktrainer Christoph Tebel (35, vormals VfL Wolfsburg). Neuer Kapitän nach dem Abgang von Tormann Alexander Schlager zu Serienmeister Salzburg wird Offensivmann Robert Zulj sein. "Ich halte unglaublich viel von ihm. Er ist einer der besten Fußballer, den wir in Österreich haben", sagte er im Hinblick auf den 31-jährigen Routinier, der in der abgelaufenen Saison elf Tore und vier Assists in der Liga beisteuerte.