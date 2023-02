Nenzinger Vereine sozial aktiv

Auf Initiative der Ramschwager Burgnarren Nenzing entstand im Rahmen von „Man munkelt – Es funkelt“ auf dem Ramschwagplatz eine Spendenaktion zugunsten zweier Kinder mit Beeinträchtigung aus Nenzing.

Die Initiatoren stellten ihren gesamten Gewinn, den sie durch die Bewirtung erzielten, zur Verfügung. Auch die Funkenzunft Nenzing spendete einen erheblichen Betrag, den sie an den vier Donnerstagen erzielten. Der ASTV-Walgau, der Taekwondo Verein Nenzing sowie der Männerchor Nenzing trugen gerne ihren Beitrag dazu bei. Das Dorfcafé Nenzing sowie die Marktgemeinde Nenzing stockten den gespendeten Betrag auf. So konnte eine stolze Spendensumme von 9.000 Euro an die beiden betroffenen Kinder und deren Familien übergeben werden. Bedanken möchten sich die Vereine bei allen Freiwilligen, die durch ihr Mittun einerseits zum Gelingen der Veranstaltung und andererseits zu diesem großartigen Spendenbetrag beigetragen haben.