Nemecz in München 13., Wiesberger auf Rang 61.

Golfprofi Lukas Nemecz hat beim mit zwei Millionen Euro dotierten DP-World-Tour-Turnier in München einen Top-10-Platz knapp verpasst. Der Steirer spielte am Sonntag eine 70er-Runde und beendete das Turnier im Golfclub München Eichenried mit 274 Schlägen (14 unter Par) auf Rang 13, es war sein bestes Ergebnis seit Februar. Bernd Wiesberger benötigte insgesamt elf Strokes mehr und kam auf Platz 61. Es siegte der Chinese Li Haotong im Stechen gegen den Belgier Thomas Pieters.

Nemecz lag am Sonntag lange auf Top-10-Kurs, bis ihm am elften Loch ein doppelter Schlagverlust unterlief. Dies konnte der 32-Jährige allerdings durch ein Eagle auf der 18 wieder ausbügeln. Für Nemecz ist es die beste Platzierung auf der Tour seit seinem dritten Platz Anfang Februar in Ras al Khaimah. "Es war ein gutes Turnier, ich fahre mit einem super Gefühl nach Hause." Dass er am Schlusstag noch drei Plätze verloren hatte, "zipfte" ihn an, aber er sei froh, wie er sich im Spiel gehalten habe. "Das lange Spiel war definitiv nicht so gut wie in den letzten Tagen. Aber ich habe mich super mit dem kurzen Spiel und dem Putten retten können." Weiter geht es für ihn in Irland und danach in den USA.