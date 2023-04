Nelsons und das Gewandhausorchester begeisterten in Salzburg

"Ich lade gern mir Gäste ein": Frei nach Strauss bittet Festivalintendant Nikolaus Bachler ab sofort jedes Jahr ein neues Orchester und dessen Kernrepertoire zu den Osterfestspielen nach Salzburg. Der lettische Dirigent Andris Nelsons und das Gewandhausorchester Leipzig machten heuer den Auftakt - und sorgten am Sonntag unter Jubel für ein Heimspiel in Salzburg.

Nachdem der Uraufführungstermin lange verschoben werden musste und aufgrund der Pandemie in Wien schließlich ohne Publikum Premiere gefeiert wurde, brach "Der Zorn Gottes" nun endlich über Salzburg herein und das mit Vollgas. Die Kraft, die Nelsons am Vorabend beim "Tannhäuser" gespart hatte, investierte er mit geradezu apokalyptischer Gewalt in das knapp zwanzigminütige Werk. Nach seiner Auffassung musste Gott wirklich sehr zornig sein.