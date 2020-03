Nehammer: "Wird natürlich keine Ausgangssperren geben"

Die Regierung will am Freitagnachmittag weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verkünden. Im Vorfeld ist Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) Gerüchten entgegengetreten, die Regierung könnte eine Ausgangssperre verhängen oder alle Geschäfte in Österreich schließen. "Es wird natürlich keine Ausgangssperren geben", versicherte Nehammer im Ö1-"Mittagsjournal" und warnte vor "Fake News".

Um 14.00 Uhr will die Regierung weitere Maßnahmen ankündigen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Kanzler Sebastian Kurz hatten aber schon am Donnerstagabend versichert, dass Lebensmittelgeschäfte selbstverständlich weiterhin geöffnet bleiben sollen. Als weitere essenzielle Bereiche nannte Anschober Apotheken, Postinfrastruktur und Kommunikationstechnologie.

"Die Grundversorgung ist natürlich gesichert", betonte auch Nehammer am Freitag. Die konkret geplanten Maßnahmen wollte er noch nicht vorweg nehmen. Wichtige Infrastruktur wie Banken, Apotheken und Supermärkte "bleiben selbstverständlich geöffnet und erhalten". Und: "Es gibt keinen Grund, einen Banken-Run zu machen und Bargeld in Massen abzuheben."

Ab kommendem Montag dürfte die Verbreitung des Coronavirus auch massive Auswirkungen auf den Alltag an den heimischen Gerichten haben. Wie das Justizministerium am Freitagvormittag auf APA-Anfrage mitteilte, wird per Erlass der Justizministerin Alma Zadic (Grüne) den Gerichten und Staatsanwaltschaften empfohlen, Verhandlungen und Vernehmungen, die nicht dringend sind, zu vertagen.