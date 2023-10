Nehammer-Video - Kanzler lädt zu Diskussion

"Frag den Kanzler": Nehammer will sich mit Betroffenen austauschen

"Frag den Kanzler": Nehammer will sich mit Betroffenen austauschen ©APA/ROLAND SCHLAGER

Nachdem Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) für seine Aussagen in einem Video teils scharf kritisiert worden ist, sucht er nun das Gespräch mit Kritikern, Betroffenen und jenen, die mit Betroffenen arbeiten. Am Donnerstag, den 12. Oktober, lädt er zur Diskussionsveranstaltung "Frag den Kanzler". Im Video hatte er etwa angezweifelt, dass Kinder in Österreich aufgrund von Armut keine warme Mahlzeit erhalten, und auf einen McDonalds-Burger als billiges Essen verwiesen.

Nehammer hat dafür das Arbeitsmarktservice, die Arbeiterkammer, die Wirtschaftskammer, die Landwirtschaftskammer, das Rote Kreuz, den Samariterbund, Licht ins Dunkel, die Katholische Frauenbewegung, die Caritas, die Diakonie, die SOMA Sozialmärkte, die St. Elisabeth Stiftung und die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Jugendwohlfahrt eingeladen, jeweils vier Personen für den persönlichen Austausch zu nominieren. Zu seinen Aussagen stehe der Kanzler aber nach wie vor, hieß es am Sonntag in einer Presseaussendung.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 12. Oktober, um 16 Uhr im Gastronomiebetrieb Heuriger Wolff in Wien-Döbling statt und soll 90 Minuten dauern.