Nehammer traf Chef der islamischen Glaubensgemeinschaft

Anlässlich pro-palästinensischer Demonstrationen auch in Österreich nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) Freitagabend den Vorsitzenden der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) Ümit Vural zu einem Austausch getroffen. In einer Aussendung des Kanzleramts hieß es dazu, man sei sich einig, dass Terror Religionen missbrauche und demokratische Gesellschaften spalten und zerstören wolle. Dagegen gelte es entschieden Kampf zu führen.

Der Kanzler erkannte "besorgniserregende Entwicklungen auch in Österreich". Dabei seien Akzeptanz, Demokratie und die Werte in Österreich unabdingbar für eine freie und friedliche Gesellschaft: "Das Recht auf freie Meinungsäußerung darf nie missbraucht werden und zum Nährboden für Radikalisierung werden", so Nehammer. Es sei nicht zu tolerieren, wenn Extremismus auch offen auf den Straßen ausgetragen werde: "Denn die giftige Saat des Terrors darf in Österreich nicht aufgehen."