Franz Ruf wird neuer Generaldirektor für öffentliche Sicherheit

Der langjährige Salzburger Landespolizeidirektor Franz Ruf ist neuer designierter Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) präsentierte den Juristen, der seinen Karriereweg bis zum nunmehr obersten Polizisten Österreichs im Jahr 1989 bei der Bundesgendarmerie begonnen hatte, am Donnerstag bei einem Medientermin in Wien.

Wien. Franz Ruf, Jahrgang 1968, trat im Dezember 1989 in die Bundesgendarmerie ein. Nach der Grundausbildung versah er Dienst am Gendarmerieposten Hallein im Salzburger Tennengau. Mit April 2001 wurde er Leiter der Gruppe Polizei und Verkehr an der BH St. Johann im Pongau. Im Oktober des selben Jahrer promovierte er zum Doktor der Rechtswissenschaften. Nach weiteren beruflichen Stationen als stellvertretender Landespolizeikommandant und dann Sicherheitsdirektor avancierte Ruf am 1. September 2012 zum Landespolizeidirektor.