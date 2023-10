Nehammer fordert "entschlossenes Vorgehen" gegen Hamas

Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat ein "entschlossenes Vorgehen" gegen die Hamas gefordert und sich klar gegen einen Waffenstillstand in dem Nahost-Konflikt ausgesprochen. Beim Kampf gegen die Hamas dürfte es "keine Kompromisse" geben, sagte er am Donnerstagabend beim EU-Gipfel in Brüssel. Österreich verstehe sich wegen seiner historischen Verantwortung als "Fürsprecher" Israels.

Er sei aber dafür, dass in kurzen Zeitfenstern humanitäre Korridore geöffnet werden, um Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen. An die Palästinenser in dem Gebiet richtete Nehammer den Appell, sich nicht von der Hamas "instrumentalisieren" zu lassen.