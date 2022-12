Nehammer bei EVP-Treffen in Athen

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) trifft am Freitag den griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis und den rumänischen Staatspräsidenten Klaus Johannis in Athen. Hauptthemen mit dem griechischen Amtskollegen werden bilaterale Wirtschaftsbeziehungen, die Energieversorgung sowie der Kampf gegen illegale Migration sein, teilte das Bundeskanzleramt der APA mit. Auch mit dem rumänischen Präsidenten steht das Thema Migration sowie die Schengen-Erweiterung im Fokus.

Johannis hatte unlängst den Vorwurf eines schlechten Grenzschutzes zurückgewiesen. In Rumänien "gibt es keinen unkontrollierten Zustrom an Migranten und hat es auch nie gegeben", hatte der Präsident gesagt. Rumänien sei nie ein zentraler Teil der "Balkanroute" gewesen. Die EU-Innenminister sollen am 8. Dezember über die Schengen-Erweiterung um Rumänien, Bulgarien und Kroatien abstimmen. Als bestehendes Schengen-Mitglied hat Österreich dabei ein Vetorecht.