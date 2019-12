Negativzinsen treiben Österreicher in Steuervorauszahlung

Derzeit sprudeln die Steuereinnahmen der Republik aus einem ungewöhnlichen Grund üppiger als üblich: Die Österreicher und Österreicherinnen zahlen mehr auf die Konten des Finanzamts ein, als sie müssten, sagte Finanzminister Eduard Müller laut Parlamentskorrespondenz im Budgetausschuss. Dies sei ein Novum - bisher war das Problem eher, dass offene Forderungen eingemahnt werden mussten.

Nun werden - in Bereichen, wo Negativzinsen anfallen - Vorauszahlungen an das Finanzministerium geleistet, die bisher nicht als Forderung verbucht wurden, so Müller. SPÖ-Finanzsprecher Christoph Matznetter geht davon aus, dass sich Banken diese Strategie zu eigen machen, um Negativzinsen zu sparen. Für das Budget haben die Negativzinsen aber bisher positive Auswirkungen, so Müller.