Negativer Test für Berlusconi am Tag seines Geburtstags

Am Tag seines 84. Geburtstag ist der vor einem Monat an Corona erkrankte Medienunternehmer Silvio Berlusconi negativ auf das Covid-19-Virus getestet worden. Dies berichtete sein Vertrauensmann Adriano Galliani am Dienstagabend gegenüber Journalisten. "Berlusconi ist negativ getestet worden. Jetzt warten wir noch auf den zweiten Abstrich. Danach können wir sagen, dass er diesen Albtraum nach einem Monat überwunden hat", sagte Galliani.

Berlusconi war vor gut zwei Wochen aus dem Krankenhaus entlassen worden, nachdem sich sein Gesundheitszustand verbessert hatte. Sein Coronatest war aber nach wie vor positiv. Der viermalige italienische Regierungschef hatte seinen 84. Geburtstag am Dienstag deshalb in Heim-Quarantäne gefeiert. Er verbrachte den Tag gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin in seiner Luxusvilla Arcore bei Mailand, wie ein Sprecher von Berlusconis Partei Forza Italia bestätigte. Die 30 Jahre alte Marta Fascina hatte sich ebenso mit dem Virus infiziert wie Berlusconi.

Berlusconi berichtete im Gespräch mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" (Mittwochausgabe), er habe "den schlimmsten Geburtstag" seines Lebens verbracht. Ein Trost seien die vielen Glück- und Genesungswünsche gewesen, die aus allen politischen Lagern eingetroffen seien. Auch der russische Präsident Wladimir Putin gratulierte dem italienischen TV-Tycoon zum Geburtstag. Putin und Berlusconi sind schon seit Jahren gut befreundet.