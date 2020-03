"Neffentrick"-Betrüger geben sich als Erkrankte aus

Vor einer neuen "Neffentrick"-Variante hat am Mittwoch die Polizei im Burgenland gewarnt. Betrüger geben sich als Verwandte ihres Opfers aus, wobei die Anrufer behaupten, mit dem Coronavirus infiziert zu sein und Geld für die Behandlung zu benötigen. In anderen Ländern des deutschen Sprachraums kursiere der Trick bereits, rät das Bundeskriminalamt vor allem älteren Menschen zur Achtsamkeit.

Für hohe Schadenssummen sorge in letzter Zeit ein Trick, bei dem sich die Täter als falsche Polizisten ausgeben. Sie täuschen Gefahrenszenarien wie Einbrüche oder Überfälle vor und locken so den Menschen Geld und Wertgegenstände heraus.

In sozialen Medien kursieren laut Polizei derzeit auch noch Gerüchte über andere Betrugsmaschen. So gebe es Berichte über Kriminelle, die sich als medizinisches Personal oder als Naturheiler ausgeben. Sie geben an, Mundhöhlenabstriche vornehmen zu wollen oder mit selbst hergestellten Präparaten eine Infizierung verhindern bzw. sogar heilen zu können. Eine andere Variante bestehe darin, dass Fremde sich unter dem Vorwand, für Corona-Opfer Geld zu sammeln oder um eine Kontrolle durchzuführen, Zutritt zu Wohnungen und Häusern verschaffen.