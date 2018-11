"Nebenbei" im Schauspielhaus Salzburg: Kammerspiel im Keller

Das Schauspielhaus Salzburg trägt mit einem beeindruckenden Kammerspiel zum Gedenkjahr 1938/2018 bei. "Nebenbei" erzählt von den Erinnerungen einer jüdischen Variete-Sängerin, die sich im Berlin des Zweiten Weltkriegs im Keller ihres Liebhabers vor den Nazis verstecken musste. Am Donnerstag feierte das mit musikalischen Reminiszenzen auf die Chansons der 30er Jahre gespickte Stück seine Premiere.

Doch die auf der Bühne gesungenen, oft frivolen Schlager verliehen “Nebenbei” nur auf den ersten Blick etwas Leichtigkeit. Denn das Bühnenwerk basiert auf einer wahren Geschichte. Die in England als Tochter jüdischer Einwanderer geborene Autorin Barbara Derkow Disselbeck hat das Schicksal ihrer eigenen Großtante aufgegriffen. Die Nachtklubsängerin Miriam ist jung, begehrenswert, unbekümmert. Sie ist keine berechnende Lola, wie sie Marlene Dietrich in der “Blaue Engel” spielt, sondern eine lebenslustige Frau. Eigenes Geld, schöne Kleider, Tanztee und Oper, Rosen vom Verehrer. Die Politik rundherum, die Machtergreifung der Nationalsozialisten, wird ignoriert. “Ich dachte, alles ist bald vorbei”, sagt sie einmal.

Doch der Großteil der jüdischen Bevölkerung der Stadt ist da schon längst geflohen oder wurde deportiert. Doch die Aussicht auf ein Leben in Palästina, auf “Lagerfeuer, Traktoren und Schlammstiefel” im Kibbuz ist nichts für die junge Frau. Sie bleibt in Berlin, bekommt die Novemberpogrome 1938 nur am Rande mit. “Wir machten uns vor, dass das Leben weiter geht, dass man schon durchkommt, wenn man originell, attraktiv und unpolitisch ist. Bis es zu spät war.”