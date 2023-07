Neapel will weniger Pizzerien im Stadtkern

Die Pizza-Hauptstadt Neapel will die Ursprünglichkeit ihres Zentrums bewahren und verbietet die Eröffnung weiterer Gastronomiestandorte. In den nächsten drei Jahren werden keine Lizenzen für die Eröffnung weiterer Pizzerien, Imbisse oder Fastfood-Lokale mehr erteilt, beschloss der Bürgermeister Gaetano Manfredi. Ziel sei es, die bereits bestehenden Lokale und die Lebensqualität der Stadtkern-Bewohner zu schützen.

Auf einer Fläche von 1,2 Quadratmetern in Neapels historischem Stadtkern konzentrieren sich 1.500 Gastronomie-Lokale. Deren Zahl ist in den vergangenen drei Jahren um zehn Prozent gewachsen. Mit der Verordnung will die Stadt vermeiden, dass Neapels Zentrum wie Venedig zu einem Tummelplatz für Touristen werde, aus dem die Einwohner vertrieben würden, verlautete aus der Gemeinde. Neapels Stadtzentrum zählt wegen der hohen Konzentration von Monumenten und Kunstschätzen zum UNESCO-Weltkulturerbe.