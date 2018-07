NBA-Star rettet Flüchtlinge im Mittelmeer

Eigentlich spielt Marc Gasol Basketball bei den "Memphis Grizzlies", doch im Mittelmeer wurde der Spanier zum Lebensretter.

Gemeinsam mit der Organisation “Proactiva Open Arms” kam er am Mittwoch zu einem zerstörten Boot im Mittelmeer. “Anfangs dachten wir, es sei niemand mehr am Leben. Aber als wir näher kamen, haben wir eine Frau gesehen. Sie klammerte sich mit der Hand an ein Stück Holz, das gerade mal einen halben Meter lang war”, wird der 31-Jährige von oe24 zitiert.