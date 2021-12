NBA-Star James auf Corona-Liste, Lakers siegen dennoch

Basketball-Star LeBron James steht auf der Corona-Liste der NBA. Der 36-Jährige verpasste deswegen am Dienstagabend das Auswärtsspiel der Los Angeles Lakers bei den Sacramento Kings, die Lakers setzten sich auch ohne ihn mit 117:92 durch.

James hatte im September angegeben, gegen das Coronavirus geimpft zu sein. Dass er nun auf der Corona-Liste steht, bedeutet daher gemäß des Gesundheits- und Sicherheitsreglements der NBA mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass er entweder positiv auf das Virus getestet wurde oder ein unklares Testergebnis vorliegt. Durch den Ausfall, dessen Dauer unklar war und vom genauen Grund abhängt, verpasste James bereits die zwölfte Partie in den ersten 23 Saisonspielen der Lakers.

Nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP hat die NBA ihren Mannschaften am Dienstag mitgeteilt, dass es in der Liga unter vollständig geimpften Spielern, Trainern und Betreuern bisher 34 Impfdurchbrüche gab, und dazu aufgerufen, sich so schnell wie möglich ein drittes Mal impfen zu lassen.