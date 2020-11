NBA-Saison startet wohl am 22. Dezember

Die neue Saison der National Basketball Association (NBA) wird laut übereinstimmenden US-Medienberichten vom Mittwoch wohl schon am 22. Dezember beginnen. Der Grunddurchgang ("regular season") soll demnach 72 anstelle der üblichen 82 Partien pro Team umfassen. Durch die traditionellen TV-Spiele zu Weihnachten vermeidet die NBA einen weiteren Verlust in dreistelliger Millionenhöhe, da die Liga wegen der Corona-Pandemie ohnehin schon empfindliche Einbußen hinnehmen muss.

Sollte die Spielergewerkschaft NBPA bis Freitag dem Saisonstart am Jahresende zustimmen, würden die Play-offs am 22. Mai starten und der Meister bis spätestens am 22. Juli feststehen. Damit wäre auch eine terminliche Kollision mit den Olympischen Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August 2021) vom Tisch.