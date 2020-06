Zwei weitere NBA-Profis von Brooklyn Nets Corona-positiv

Vor der Fortsetzung der NBA-Saison in Disney World sind bei den Brooklyn Nets zwei weitere Basketball-Spieler, DeAndre Jordan und Spencer Dinwiddie, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Montag gab Center Jordan seine Covid-19-Erkrankung bekannt. "Habe gestern Abend erfahren, ... dass ich positiv auf Covid getestet wurde", twitterte der 31-jährige Olympiasieger von 2016.

Jordan wird daher bei der Wiederaufnahme der Saison in Orlando fehlen. Sein ebenfalls positiv getesteter Teamkollege Dinwiddie schreibt seine Teilnahme in Florida aber noch nicht ab: "Es ist schwer zu sagen, ob ich in Disney World spielen kann oder nicht", meinte der 27-Jährige. Die Teams werden zwischen dem 7. und dem 9. Juli in Orlando erwartet, die ersten Spiele sollen am 30. Juli stattfinden.