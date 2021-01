Mindestens 23 Tote bei israelischen Luftangriffen in Syrien

Bei israelischen Luftangriffen in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten mindestens sieben Soldaten der Regierungsarmee sowie 16 Kämpfer verbündeter Milizen getötet worden. Die Angriffe in der Nacht auf Mittwoch hätten sich gegen Waffenlager der Truppen von Machthaber Bashar al-Assad sowie andere militärische Stellungen im Osten des Bürgerkriegslandes gerichtet, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. 28 Soldaten und Kämpfer seien verletzt worden.

Die Beobachtungsstelle hatte die Zahl der getöteten Soldaten und Kämpfer zunächst mit insgesamt 16 angegeben. Die israelische Armee flog demnach mehr als 18 Angriffe in der Nacht. Diese hätten sich gegen Ziele in einem Gebiet gerichtet, das sich von der östlichen Stadt Deir Ezzor bis in die Bukamal-Wüste an der Grenze zum Irak erstrecke.