Nawalny bestätigt Besuch von Merkel im Krankenhaus

Der vergiftete Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat einen Besuch der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel während seiner Behandlung in der Berliner Charite bestätigt. Das Treffen sei nicht geheim, sondern eher privat gewesen. Er sei Merkel sehr dankbar für ihren Besuch, schrieb Nawalny am Montag auf Twitter.

Nawalny war am 20. August auf einem russischen Inlandsflug zusammengebrochen und nach einer Notlandung zunächst im sibirischen Omsk behandelt worden. Am 22. August wurde er zur Behandlung in der Charite ausgeflogen. Die Bundesregierung erklärte nach Tests in einem Speziallabor der Bundeswehr, Nawalny sei mit einem Nervengift aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden. Der 44-Jährige wurde 32 Tage in der Klinik behandelt, 24 Tage lag er auf der Intensivstation.