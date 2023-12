Navi vertraut: Pkw-Fahrer verirrten sich auf Tiroler Loipe

Eine kuriose Irrfahrt haben zwei Iraner am Sonntag in Hinterhornbach im Tiroler Bezirk Reutte hingelegt. Ein 26- und ein 29-Jähriger wollten angeblich mit ihrem Auto nach Oberstdorf in Bayern fahren und waren Anweisungen des Navigationsgerätes gefolgt. Dieses führte die beiden aber auf eine Langlaufloipe in Richtung Petersbergalpe. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr wärmten sich die beiden noch mit einem Lagerfeuer, bestätigte die Polizei entsprechende Medienberichte der APA.

Welcher der beiden Männer am Steuer gesessen war, war demnach unklar. Erst nach rund vier Kilometern bemerkten die Iraner den Fehler, die Loipe endete an dieser Stelle. Ein Umdrehen war nicht mehr möglich, der Wagen blieb stecken. Daraufhin rückte die lokale Feuerwehr aus. Das Auto wurde unter Zuhilfenahme eines Traktors geborgen und das Lagerfeuer gelöscht, teilte die Exekutive mit.

Die beiden Iraner bezahlten den Feuerwehreinsatz bereits an Ort und Stelle, bestätigte die Polizei. Dieser schlug mit 270 Euro zu Buche, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" (Online-Ausgabe). Laut "Kronen Zeitung" hatten die beiden noch Glück in ihrer misslichen Lage: Offenbar waren bereits Funken in Richtung der an dieser Stelle neben der Loipe befindlichen Hütte geflogen.