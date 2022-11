Naturhistorisches Museum erhält bedeutende Vogelsammlung

Das Naturhistorische Museum (NHM) Wien erhält von einem britischen Institut eine bedeutende Vogelsammlung. Die "Harrison Institute Bird Collection" umfasst insgesamt 19.000 Bälge von 889 Vogelarten aus aller Welt. Die Kollektion soll nun am NHM digitalisiert und beforscht werden. Für NHM-Generaldirektorin Katrin Vohland ist die "Harrison-Collection" eine "wunderbare Ergänzung, die unsere bedeutende Sammlung bereichert - wir werden damit noch relevanter für die Forschung".

Das Harrison Institute habe seine Mission etwas verändert und schaffe es als sehr kleine Einrichtung nicht, alle seine Sammlungen wissenschaftlich zu erschließen, betonte Vohland am Freitag vor Journalisten. Dass die Vögel gerade nach Wien kommen, liege an der bedeutenden Sammlung des NHM und der schon lange bestehenden wissenschaftlichen Kooperation zwischen NHM und dem Harrison Institute. "Die wissen, die Vögel sind bei uns sehr gut aufgehoben", sagte die NHM-Chefin.

Der Großteil der Harrison-Sammlung kommt aus Großbritannien. Weitere wichtige Herkunftsländer sind Österreich, Schweiz, Frankreich und Deutschland, ein Schwerpunkt liegt auch auf der saudi-arabischen Halbinsel. Die Kollektion umfasst zwölf sogenannte Typusexemplare, die in den Typenkatalog des NHM aufgenommen werden. Solche Erstbeschreibungen einer Art ("Typen") sind für die systematische Einordnung der Lebewesen in Kategorien (Taxonomie) wichtig.

Die Vogelbälge sind so präpariert, dass sie wissenschaftlich nutzbar sind, sagte Vohland. Jeder Vogel ist mit einem Etikett versehen, auf dem vermerkt ist, wann, wo und von wem der Vogel gesammelt wurde. Die vielen Bälge von einzelnen Arten seien "die Datengrundlage für die Forschung", sagte Renner. Wenn man viele Bälge und damit Daten hat, könne man etwa zum Klimawandel viel bessere Aussagen machen. So habe man etwa feststellen können, dass bei Arten Flügellängen über Jahrzehnte kürzer wurden, weil der Klimawandel die Migrationsrouten verkürze.

"Es klingt seltsam, dass man mit Vogelbälgen zum Naturschutz beitragen kann, aber es steckt viel Information in den toten Vögeln", sagte Bates. "Alle lieben die großen bunten Vögel. Wir Wissenschafter lieben aber die kleinen, unscheinbaren, braunen - denn da findet man neue Arten", so der britische Wissenschafter. Und jeder Vogel habe eine Nische und eine Funktion im Ökosystem - egal welche Farbe er habe.

Die Bälge werden nun inventarisiert, digitalisiert und in die NHM-Sammlung systematisch einsortiert. Der Open-Science-Strategie des Hauses folgend sollen diese Daten auch im Internet zugänglich gemacht werden. Für das breite Publikum seien die Bälge "nicht ganz so attraktiv", wie etwa die montierten Vögel, die in der Schausammlung gezeigt werden, so Vohland. Einzelne Vögel aus der Sammlung könnten später aber möglicherweise doch zu sehen sein.