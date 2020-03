Naturhistorisches Museum bedauert Vertragsende Köberls

Die in der Vorwoche getroffene Entscheidung von Kunststaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne), den Vertrag des amtierenden Generaldirektors des Naturhistorischen Museum (NHM) Wien, Christian Köberl, nicht zu verlängern, wird vom Kuratorium des Hauses "sehr bedauert". Sie wäre für eine Vertragsverlängerung mit Köberl gewesen, sagte Kuratoriumsvorsitzende Sabine Seidler am Montag zur APA.

Köberl, der mit Anfang Juni von der deutschen Biologin Katrin Vohland abgelöst wird, habe in den vergangenen zehn Jahren das NHM geprägt und gemeinsam mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Herbert Kritscher "viele Erfolge feiern" können, heißt es in einer Aussendung des Kuratoriums am Montag. Als Beispiele werden die Verdoppelung der Besucherzahlen, betriebswirtschaftliche Stabilität, eine Vervielfachung der Drittmittel, eine lebende Citizen Science-Strategie und viele qualitativ hochwertige und gesellschaftlich relevante Sonderausstellungen genannt.