natuRankweil-Reihe 2022 startet

Zwischen März und November gibt es in Rankweil zahlreiche Inspirationen rund um Umwelt und Natur. Sie alle haben zum Ziel, die Besucher*innen für die Vorteile eines nachhaltigen Lebensstils zu sensibilisieren.

Den Anfang macht am Mittwoch, 23. März, ein kostenloser Vortrag in welchem Michael Braun vom Energieinstitut erklärt, wie man am besten alte Öl- oder Gasheizungen ersetzen kann. Weiter geht es mit einem Vortrag und einer Exkursion, in welchen das Thema Boden aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird. Bei einem Spaziergang durch Rankweil gibt Bauhofleiter Wilfried Ammann einen Einblick in die naturnahe Gestaltung für die Artenvielfalt. Und wie ebendiese gefördert werden kann, erfahren Interessierte bei einer Fahrradexkursion ins Weitried.