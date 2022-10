"Natürlich war ich vor jedem Wettbewerbstag nervös"

Lukas Schwärzler und Marco Simma sprachen bei Vorarlberg LIVE über ihre Erfahrungen bei den Berufsweltmeisterschaften in Toronto

Lukas Schwärzler trat bei den dreitägigen Berufsweltmeisterschaften in Toronto an. In der Disziplin Maschinenbautechnik konnte er durch seine Höchstleistungen den Vizeweltmeistertitel erzielen.