NATO-Ukraine-Rat berät über Schwarzmeerhäfen

Auf Bitten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wollen heute (Mittwoch) Vertreter der 31 NATO-Staaten und der Ukraine zu einem Austausch über die aktuelle Lage im Kriegsgebiet zusammenkommen. Hintergrund des Treffens im noch recht neuen NATO-Ukraine-Rat ist die Aufkündigung des wichtigen Getreide-Abkommens vor Kurzem durch Russland. Der NATO-Ukraine-Rat tagt nun zum ersten Mal auf Ebene der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten im Brüsseler NATO-Hauptquartier.

Trotz der schweren Lage kamen aus Brüssel von einem EU-Kommissar unterdessen optimistische Töne in Bezug auf die Zukunft des ukrainischen Getreideexports. Die USA kündigten weitere Militärhilfe für das angegriffene Land an. Inzwischen ist Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu zu einem Besuch in Nordkorea eingetroffen, das im Verdacht steht, Moskau in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine mit Waffen zu unterstützen.