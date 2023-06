NATO-Staaten wollen mehr Munition einlagern

Die NATO-Staaten wollen angesichts der Bedrohung durch Russland künftig mehr möglicherweise kriegsentscheidende Munition vorhalten. Die Verteidigungsminister billigten am Freitag bei einem Treffen in Brüssel deutlich erhöhte Zielvorgaben, wie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Anschluss mitteilte.

Die NATO will aus Sorge vor russischen Angriffen auch den Schutz von Pipelines und Datenkabeln in den Meeren verbessern. Die Verteidigungsminister der Mitgliedstaaten billigten Pläne für ein "Maritimes Zentrum für die Sicherheit kritischer Unterwasser-Infrastruktur", wie Generalsekretär Jens Stoltenberg mitteilte. Es soll beim Marinehauptquartier der NATO in Northwood bei London aufgebaut werden und unter anderem ein neues Überwachungssystem schaffen. Es wird sowohl für Teile des Atlantiks, als auch für Gebiete in der Nordsee, der Ostsee, des Mittelmeers und des Schwarzen Meeres zuständig sein.