NATO sieht Verteidigungsfähigkeit nicht beeinträchtigt

Die NATO sieht ihre Verteidigungsfähigkeit durch die Ausbreitung des Coronavirus nicht beeinträchtigt. Zwar habe die Militärallianz wegen der Pandemie Manöver absagen oder zurückfahren müssen, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag in Brüssel. Die Fähigkeit der NATO, ihre Mitglieder zu schützen, sei aber "nicht untergraben".

Stoltenberg forderte die NATO-Staaten trotz der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise auf, ihre Zusagen bei der Erhöhung der Verteidigungsausgaben einzuhalten. Die Pandemie sei "eine nie da gewesene Krise", sagte Stoltenberg, der über die NATO-Situation wegen der Ausbreitung des Coronavirus per Video-Übertragung berichtete. Sie teste die Widerstandsfähigkeit der NATO-Mitgliedstaaten "bis an die Grenze".

Für das Militärbündnis sei es aber auch in Krisenzeiten wichtig sicherzustellen, dass es seine Kernaufgabe wahrnehmen könne und seine "Truppen bereitstehen, wenn sie gebraucht werden", sagte der Generalsekretär. Auch wenn das Bündnis die Zahl seiner Mitarbeiter im Hauptquartier wegen der Ansteckungsgefahr deutlich reduziert hat, hält Stoltenberg vorerst an einem Anfang April geplanten Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel fest.