NATO-Generalsekretär: Ukraine-Krieg könnte noch Jahre dauern

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg geht nicht von einem schnellen Ende des Kriegs in der Ukraine aus. "Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass er Jahre dauern könnte", sagte er der deutschen Zeitung "Bild am Sonntag" laut Vorausbericht. Man dürfe aber nicht nachlassen, die Ukraine zu unterstützen. "Auch wenn die Kosten hoch sind, nicht nur für die militärische Unterstützung, auch wegen der steigenden Energie- und Lebensmittelpreise."

Stoltenberg bekräftigte aber, das westliche Bündnis werde nicht in die Kämpfe eingreifen. "Die NATO wird die Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung weiter unterstützen, ist aber nicht Teil des Konflikts. Wir helfen dem Land, aber wir werden keine NATO-Soldaten in die Ukraine senden." Man habe die eigene Verteidigung mit 40.000 Soldaten unter NATO-Kommando gestärkt. Das Bündnisgebiet sei zu Lande, zu Wasser und in der Luft gesichert. "Das ist eine klare Botschaft an Moskau, damit es dort keine Missverständnisse über unsere Abwehrbereitschaft gibt."