Nationalratswahl: Gemeinden legen Wählerverzeichnisse auf

Ab Dienstag liegen in den meisten Vorarlberger Gemeindeämtern die Wählerverzeichnisse für die Nationalratswahl auf. Diese sind bis zum 8. August einsehbar.

Die genauen Einsichtszeiten sowie die Bezeichnung des Amtsraumes, in dem das Wählerverzeichnis aufliegt, sind an der Amtstafel der jeweiligen Gemeinde kundgemacht. Innerhalb der Einsichtsfrist kann bei der Gemeinde ein Berichtigungsantrag zum Wählerverzeichnis schriftlich oder mündlich gestellt werden.

Wahlberechtigte Personen

Wahlberechtigt bei der Nationalratswahl am 29. September 2019 sind neben allen österreichischen Staatsbürgern, die spätestens am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, ihren Hauptwohnsitz mit Stichtag 9. Juli 2019 in einer Gemeinde in Österreich hatten und vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind, auch alle Auslandsösterreicherinnen und -österreicher, die noch bis spätestens 8. August 2019 bei ihrer zuständigen Hauptwohnsitzgemeinde einen Antrag auf Eintragung in die Wählerevidenz stellen.