Nationalratssitzung live: Riesen-Plus für Gesundheit

Die Budgetdebatte ist der Kern der am Dienstag gestarteten Plenarwoche. Die Nationalratssitzung gibt es live auf VOL.AT im Livetsream.

7,6 Prozent mehr an Budget erhält der Sozialminister. Der Löwenanteil des Anstiegs ist mit Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie begründet. Unter anderem wird der Bundeszuschuss für die Pensionen stärker steigen müssen als prognostiziert. Für den Sektor ist ein Plus von fast 16 Prozent vorgesehen. Mehr Geld wird es auch für den Pflegebereich brauchen. Einen leichten Anstieg gibt es zudem beim Budget für den Konsumentenschutz, der dem VKI zu Gute kommen wird.

Eine deutliche Aufdotierung erfährt das Gesundheitsbudget und zwar um 602,8 Millionen, was ein Plus von 49 Prozent bedeutet. Neben den Kosten für Testungen, Screening-Programme oder Gebühren für Ärzte sind für das nächste Jahr zusätzliche Aufwendungen für einen möglichen Impfstoff in der Höhe von 120 Mio. Euro sowie 150 Mio. Euro für die Abgeltung der Länder unter anderem für die 1450-Hotline, Schutzausrüstungen und Strukturen für Ersatzspitäler eingeplant.