Nationalrat würdigte Klimavolksbegehren mit Entschließung

Mit einer umfangreichen Entschließung hat der Nationalrat das - ziemlich erfolgreiche - Klimavolksbegehren gewürdigt. Eckpunkte des von ÖVP, Grünen und NEOS unterstützten Antrages sind die Einführung eines Klimarates, eines Klimakabinetts und die Sicherstellung der Klimaschutzmilliarde bis 2030. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) versicherte ihre Absicht, "diesen Antrag in der vollen Breite rasch umzusetzen".

Dies wäre, so die Ministerin am Freitag vor dem Plenum, eine "wichtige Etappe in unserer Aufholjagd". Eine solche sei dringend geboten, habe Österreich doch in den vergangenen 30 Jahren die CO2-Emissionen nicht reduzieren können. Jetzt gebe es "Rückenwind" durch die Entschließung, die Kernforderungen des Volksbegehrens und viele Ideen aufnehme und das Regierungsprogramm weiter entwickle.