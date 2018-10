Nationalrat verändert UVP-Recht, Abschied Kerns vom NR

Der Nationalrat verabschiedet am Donnerstag die Reform der Umweltverträglichkeitsprüfungen, die Rechte von Nicht-Regierungsorganisationen einschränkt. Weiters auf der Agenda stehen ein Luftfahrtsabkommen mit der Schweiz sowie gleich zu Beginn eine Fragestunde mit Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ). Einen "Dringlichen Antrag" bringt die Liste Pilz zur Schließung des König-Abdullah-Zentrums ein.

Besonders hoch gehen dürften die Wogen am Donnerstag in Sachen UVP-Reform. Damit eine NGO künftig Parteienstellung in einem UVP-Verfahren erhält, muss der Verein aus mindestens hundert Mitgliedern bestehen, ein Verband muss mindestens fünf Mitgliedsvereine umfassen. Weiters muss eine Liste der Mitglieder des Vereins mit Name und Anschrift veröffentlicht werden. Bei einem Verband ist eine Liste der Mitgliedsvereine anzufügen.