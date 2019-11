Nationalrat mit vielen Rätseln und einer Klimadebatte

Die Innenpolitik blickt dieser Tage gebannt auf die Regierungsbildung, da gerät der Nationalrat beinahe in Vergessenheit. Dabei treten die Parlamentarier kommenden Mittwoch zu ihrer bereits zweiten Sitzung in der Legislaturperiode zusammen. Selbst Gesetzesbeschlüsse sind schon möglich, umso mehr als weiter das "freie Spiel der Kräfte" herrscht.

Die ÖVP setzt bei der ersten "Aktuellen Stunde" der Parlamentssaison jedenfalls auf ein eher allgemeines Thema, das von Brexit bis EU-Budget Diskussionen aller Art möglich macht. Konkret formuliert die ÖVP: "Europa in bewegten Zeiten. Was bedeutet das für Österreich?".

Was danach an Gesetzesinitiativen besprochen wird, ist noch unklar. Geht es nach der ÖVP, sollte etwa eine Mautbefreiung in von Ausweichverkehr geplagten Regionen im Westen umgesetzt werden. Die SPÖ wiederum will etwa eine abschlagsfreie Langzeitversicherten-Pension für jene Jahrgänge, die weder von der alten noch von der vor der Wahl beschlossenen neuen Hacklerregelung profitieren können. Beide Initiativen dürften wenig Chancen auf Realisierung haben.