Nationalrat mit Fokus auf Wohnen

In das von der Regierung angekündigte Wohnpaket kommt Bewegung. Erste Maßnahmen werden in der bevorstehenden Plenarwoche bereits auf den Weg gebracht, darunter Zweckzuschüsse für Wohnbaudarlehen der Länder. Dazu werden Grundbucheintragungsgebühr für Eigenheime und etwaige Pfandrechtseintragungsgebühren befristet gestrichen. Aufdotiert wird der Wohnschirm für Personen mit Unterstützungsbedarf.

Bevor es aber zu all dem kommt, ist Mittwoch Vormittag eine "Aktuelle Stunde" anberaumt, in der auf Wunsch der NEOS über Steuersenkungen gesprochen werden soll. Der zweite Tag wird dann mit einer "Fragestunde" mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) eröffnet.

Aus dem erweiterten Zuständigkeitsbereich der Ressortchefin gibt es in der Plenarwoche ohnehin einiges zu beschließen. So kommt es etwa zu einem Ende der von Anrainern seit vielen Jahren kritisierten verpflichtenden Nachtbeleuchtung von Windrädern. Ebenfalls auf der Tagesordnung finden sich neue Haftungsregeln für Schäden durch das Umfallen von Bäumen, mit denen unnötige Abholzungen verhindert werden sollen. Weiters geplant ist die Aufstockung des Reparaturbonus um immerhin 50 auf 133 Millionen Euro. Steuerliche Anreize sind für ökologische Neubauten, Sanierungen und Heizungstausch vorgesehen.

Was den temporären Gebührenstopp betrifft, sollen die Abgabe für Grundbucheintragungen für Eigenheime bis zu einer Bemessungsgrundlage von 500.000 Euro und etwaige Pfandrechtseintragungsgebühren in der gleichen Höhe vorübergehend entfallen. Voraussetzung dafür ist, dass die neu gebaute oder angeschaffte Wohnimmobilie selbst genutzt wird und der Befriedigung eines dringenden Wohnbedürfnisses dient. Gelten wird die Befreiung für zwei Jahre nur für nach dem 31. März abgeschlossene Rechtsgeschäfte. Erbschaften und Schenkungen sind nicht umfasst.

Weiters auf der Agenda der Abgeordneten findet sich in der Plenarwoche beispielsweise das Vorhaben, den Energiekostenzuschuss für Neue Selbstständige auch auf das abgelaufene Jahr 2023 zu verlängern. Die Auszahlung soll im dritten Quartal des heurigen Jahres erfolgen. Ermächtigt wird der Finanzminister, die Meidlinger Kaserne an die Bundesimmobiliengesellschaft zu veräußern. Das Gelände soll dann zu einem Sicherheitszentrum umgestaltet werden, in dem besonders sensible Bereiche des Innenministeriums wie der Staatsschutz unterkommen sollen.