Nationalrat mit dichtem Programm kurz vor Weihnachten

Höchstens unmittelbar vor der Sommerpause ist der Nationalrat ebenso emsig wie Richtung Weihnachten. Das ist heuer nicht anders. Beschlossen werden in der Plenarwoche von Mittwoch bis Freitag unter anderem der Finanzausgleich und die Gesundheitsreform. Novelliert wird auch das Verbotsgesetz und die Möglichkeiten zur Absetzbarkeit von Spenden werden ausgeweitet.

Das Rahmenprogramm bilden eine "Aktuelle Stunde" der SPÖ am Mittwoch sowie Fragestunden an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Justizministerin Alma Zadic (Grüne) am Donnerstag bzw. Freitag. Sollte es die Opposition nach "Dringlichen Anfragen" gelüsten, hätten alle drei die Möglichkeit dazu. Als erste antragsberechtigt wären die NEOS.