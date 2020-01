Nationalrat: Maurer statt Kogler Klubchefin der Grünen

Die "Transformation vom Oppositionsklub zum Regierungsklub" sieht die neue Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer als erste große Aufgabe.

Immerhin Erfahrung aus dem Bundesrat kann ihre Stellvertreterin, Ewa Ernst-Dziedzic, einbringen. Und Ex-Landesrätin Astrid Rössler hat schon Salzburg den Wechsel von der Opposition in die Regierung erlebt. Dritter Stellvertreter ist der Oststeirer Jakob Schwarz. Er übernimmt überdies die Funktion des geschäftsführenden Parlamentariers.

"Sehr gute" Gesprächsbasis"

Maurer wird auch - wie es bei den anderen Parteien üblich war - als Klubobfrau an der Ministerrats-Koordinierung teilnehmen. Dafür braucht sie eine gute Gesprächsbasis zum ÖVP-Klubchef August Wöginger. Und eine solche - sogar eine "sehr gute" - habe sie mittlerweile, nach bereits intensivem Kontakt in den Verhandlungen, sagte die 34-jährige Tirolerin am Dienstag bei der Präsentation.