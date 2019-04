Nationalrat macht Weg frei für Rückkehr zur Sozialhilfe

Die Zeit der Mindestsicherung ist bald vorbei. Der Nationalrat beschließt kommenden Donnerstag die Rückkehr zur Sozialhilfe. Diese soll vor allem für Menschen mit vielen Kindern und schlechten Deutschkenntnissen empfindliche Einbußen bringen. Wehren können sich die Bundesländer nicht dagegen. Sie müssen das Rahmengesetz vollziehen, können aber bei den Wohnkosten nachbessern.

Zuschüsse sind verpflichtend für Behinderte vorgesehen und fakultativ für Alleinerzieher. Bei den Wohnkosten ist, um regionale Unterschiede auszugleichen, ein Plus von bis zu 30 Prozent für die jeweiligen Landesregelungen möglich. Um die neue Sozialhilfe in Kraft zu setzen, sind dann auch noch die Ausführungsgesetze der Länder nötig, weil der Bund eben nur den Rahmen vorgeben kann.

Die NEOS versuchen in der “Aktuellen Stunde” gleich zum Auftakt am Mittwoch (nach einer Trauerminute für die verstorbene ÖVP-Abgeordnete Barbara Krenn) das von der Koalition verfolgte Thema eines Ausweiszwangs in Foren zu befeuern. Betitelt hat man das kritische Unterfangen mit: “Diese Regierung hat keine Ahnung vom Internet”. Die Donnerstag-Sitzung beginnt mit einer “Fragestunde” an Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP).