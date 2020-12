Nationalrat ermöglicht Corona-Registrierungen

Die Corona-Pandemie ist zentral in der letzten Sitzung des Nationalrats 2020 am heutigen Freitag. Die Parlamentarier stimmen dabei etwa der Versendung von kostenlosen hochwertigen FFP2-Schutzmasken an Senioren zu. Bei Veranstaltungen, in Spitälern, Altenheimen, Museen, der Gastronomie und der Hotellerie wird die Möglichkeit geschaffen, die Registrierung von Besuchern vorzuschreiben, um eine Kontakt-Verfolgung zu gewährleisten.

Schwangere in Jobs mit Körperkontakt werden ab der 14. Schwangerschaftswoche bei vollen Bezügen dienstfrei gestellt. Beim einkommensabhängigen Kindergeld wird die Möglichkeit geschaffen, als Basis den Verdienst von 2019 heranzuziehen, wenn dies für Eltern günstiger ist. Ferner wird die Beschaffung von kostengünstigen Laptops und Tablets für Schüler in die Wege geleitet. Neuerlich noch vor dem Regelbetrieb geändert wird der Modus für die Neue Oberstufe.

Ferner auf der Tagesordnung finden sich etwa eine Novelle zum Anti-Doping-Gesetz, eine eingeschränkte Erhöhung für Sonderpensionen sowie die Bestätigung der neuen Vorsitzenden der Bundesheerkommission.