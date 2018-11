Nationalrat erhöht die Pensionen

Die Pensionserhöhung ist wohl der publikumsträchtigste Beschluss der kommenden Plenarwoche des Nationalrats. Dazu finden sich auf der Agenda noch zwei Bund/Länder-Einigungen, eine in Sachen Kindergarten-Finanzierung, die andere zur finanziellen Bewältigung der Abschaffung des Pflegeregresses.

In die Gänge kommt die Plenarwoche am Mittwoch aber mit dem von Österreich abgelehnten UNO-Migrationspakt, den die NEOS zum Thema der “Aktuellen Stunde” gemacht haben. Schon der Titel verrät die Stoßrichtung: “Bundeskanzler Kurz verspielt Österreichs diplomatische Rolle und Ansehen in der Welt”. Ähnliche Gedanken hat die Liste Pilz, die sich für die “Aktuelle Europastunde” im Anschluss den österreichischen Ratsvorsitz vorgenommen hat und jetzt schon “eine verpasste Chance für Österreich und die EU” erkennen will.