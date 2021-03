Nationalrat diskutiert am Frauentag über Corona-Folgen

Wegen der Corona-Pandemie muss der diesjährige Weltfrauentag in Österreich ohne die üblichen großen Veranstaltungen auskommen. Aber dafür wurde ihm erstmals eine Sondersitzung des Nationalrates gewidmet. Auf Antrag der Opposition wird im Parlament über die Auswirkungen der Corona-Krise speziell auf die Frauen diskutiert.

Anstelle der Großveranstaltungen wurde heuer rund um den Frauentag ein dichtes, oft virtuelles Programm geboten. Der Österreichische Frauenring begeht den 8. März mit einer Pressekonferenz und Kundgebung am Johanna-Dohnal-Platz in Wien. NEOS präsentieren vormittags eine Kampagne "#choosetochallenge" - und SPÖ-Bundesfrauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek meldet sich in einer Pressekonferenz zu Wort. Am späten Nachmittag lädt die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) zur virtuellen Veranstaltung "Unter Druck - Frauen in der Krise".