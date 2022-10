Nationalrat bringt erste Brunner-Budgetrede

Ein ungewöhnlich starkes Oktober-Programm bietet kommende Woche der Nationalrat. Nicht nur schreitet Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) zu seiner ersten Budgetrede, es werden auch etliche bedeutende Gesetze beschlossen. Langfristig wirkt die Abschaffung der "kalten Progression", zumindest kurzfristig sollen Zuschüsse an Haushalte und Unternehmen die hohen Energiepreise lindern. Der Teuerung geschuldet ist auch ein kräftiges Pensionsplus.

Im Vorjahr hatte noch Gernot Blümel (ÖVP) die Budgetrede geschwungen, wenig später war er Polit-Geschichte und Magnus Brunner kletterte vom Staatssekretariat im Klimaschutzressort an die Spitze des Finanzministeriums. Leichter geworden ist es für ihn nicht. Zwar sind die Corona-Kosten geschrumpft, doch lassen die diversen Teuerungshilfen erneut ein spürbares Defizit erwarten. Wie hoch es ausfällt, wird man erst am Mittwoch wissen. Denn nach dem Beschluss im Ministerrat am frühen Morgen geht es direkt ins Parlament.

Finanzthemen gibt es in der Plenarwoche auch sonst zuhauf. So wird etwa das langjährige Reizthema "kalte Progression" abgeschlossen. Derzeit ist es so, dass Lohnerhöhungen dazu führen können, dass man in eine höhere Steuerklasse fällt und am Ende real gar nicht mehr Geld hat als davor. Dieser Effekt wird nun bekämpft, indem die Steuerstufen jedes Jahr an die jeweilige Teuerung angepasst werden - allerdings nur zu zwei Drittel. Was die Regierung mit den übrig gebliebenen Mehreinnahmen macht, bleibt ihr überlassen, fürs erste einmal niedrige Einkommenssteuer-Zahler überdurchschnittlich entlasten.