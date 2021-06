Nationalrat bringt Corona-Prämie auf den Weg

Sehr viel Corona und ein wenig Anti-Terror-Kampf bestimmen die kommende Plenarwoche. Die bedeutenderen Materien stehen dabei am Donnerstag auf dem Programm, an dem die Abgeordneten unter anderem die Corona-Prämie für Gesundheitspersonal und die modifizierte Kurzarbeit beschließen werden. Als Anti-Terror-Maßnahme sind etwa neue Symbol-Verbote vorgesehen, die islamistische Gruppen ebenso wie die Identitären betreffen.

Was die Kurzarbeit angeht, wird das gegenwärtige großzügige Modell nur noch in jenen Branchen fortgeführt, die besonders von Corona betroffen waren, etwa Flugverkehr, Stadt-Hotellerie und Nacht-Gastronomie. Bei den anderen Sektoren, deren Probleme geringer waren, wird mit gewissen Einschränkungen wie einem 15-prozentigem Abzug für die Dienstgeber und der Verpflichtung eines Urlaubsabbaus für die Arbeitnehmer operiert. Zudem wird eine 50-prozentige Mindestarbeitszeit vorgeschrieben.

Schon am Mittwoch verlängert werden diverse Corona-Regelungen im Bereich der Justiz. So wird es bis Jahresende möglich sein, bestimmte gerichtliche Anhörungen, Verhandlungen und Beweisaufnahmen per Videokonferenz abzuwickeln und Entscheidungen im Umlaufweg zu treffen. Ferner werden Entscheidungen auf Gewährung von Unterhaltsvorschuss noch bis Ende des Jahres gebührenfrei sein.