Nationalrat bringt Comeback des Handwerkerbonus

Den Ländern wird die Einführung einer Leerstandsabgabe erleichtert, den Gemeinden Tempo-Beschränkungen, dazu feiert der Handwerkerbonus sein Comeback, gibt es künftig eine universitäre Ausbildung für Psychotherapie und wird die Lehrerausbildung überarbeitet. Trotz dieser Vielzahl größerer Beschlüsse tritt der Nationalrat kommende Woche nur am Mittwoch zusammen. Sollte eine Fraktion Lust auf eine "Dringliche Anfrage" haben, wäre seitens der Opposition zunächst die FPÖ am Zug.

Ein erster Teil des Wohnpakets war bereits im März beschlossen worden, nunmehr folgt Teil zwei. Dabei geht es darum, den Ländern die Möglichkeit zur Einhebung einer echten Leerstandsabgabe zu geben. Wer ohne driftige Gründe nicht vermietet, soll demnach eine Buße zahlen. Einzelne Länder wie Salzburg und Tirol kennen solch eine Abgabe schon, bisher ist diese aber nur in bescheidenem Umfang möglich, was sich durch die Kompetenzbereinigung seitens des Nationalrats ändern soll.

Eine relativ große Novelle betrifft die Lehrerausbildung. Ab 2025/26 soll jene für Volksschullehrer aus einem dreijährigen Bachelor-und einem zweijährigen Masterstudium bestehen, für Lehrer der Sekundarstufe wird ab 2026/27 umgestellt. Für Pädagogen der Sekundarstufe ist die Änderung wesentlicher, dauert die Ausbildung doch damit ein Jahr kürzer als bisher. Volksschullehrer brauchen künftig für den Bachelor ein Jahr weniger, also nur noch drei Jahre, für den Master dagegen eines mehr. Weiters in der Novelle geregelt: künftig soll nach zehn Jahren der Entzug eines Titels wegen eines Plagiats in Bachelor-, Diplom- oder Masterarbeiten nicht mehr möglich sein. Für Dissertationen und Habilitationen gilt die Einschränkung nicht.