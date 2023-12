Nationalrat beschließt Ausweitung der Spendenabsetzbarkeit

Am Donnerstag wird im Nationalrat die Gemeinnützigkeitsreform beschlossen. Nachdem NGOs massive Kritik geäußert hatten, wonach Vereinen und Organisationen künftig ohne Rechtsverfahren mit aufschiebender Wirkung die Spendenabsetzbarkeit entzogen werden könne, reagierten ÖVP und Grüne mit einem Abänderungsantrag, um eben diese Möglichkeit im Beschwerdefall zu schaffen. Doch nicht alle NGOs besänftigt das.

Mit der Reform wird die Möglichkeit zur Absetzbarkeit von Spenden ausgebaut auf alle gemeinnützigen Spendenzwecke, damit können etwa auch Kultur- und Sportinitiativen profitieren. Kritik übte bei der Debatte im Plenum die SPÖ. Der sozialdemokratische Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter sprach von "einer Orbanisierung unseres Gesetzessystems", wenn künftig Verwaltungsbeamte im Ministerium entscheiden würden, ob ziviler Protest noch stattfinden dürfe oder nicht. Der Abänderungsantrag ändere gar nichts daran, so Matznetter, der insbesondere den Grünen vorwarf, ihre Seele an den Koalitionspartner zu verkaufen.

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) verteidigte die Regelung zur Möglichkeit der Aberkennung der Spendenabsetzbarkeit. Das sei notwendig, um sich vor Missbrauch zu schützen, denn "es geht um Geld der Steuerzahler", so Brunner. Mit dem Abänderungsantrag sei Rechtssicherheit sichergestellt. Die grüne Abgeordnete Eva Blimlinger lobte das Gesetz als "wirklich eine ganz grundlegende Wende in der Berücksichtigung des gemeinnützigen Sektors".

Die NEOS freuten sich insbesondere, dass auch Bildungsinitiativen und -einrichtungen von der neuen Regelung profitieren. Schade sei nur, dass freie Schulen anders als konfessionelle Schulen nicht bedacht würden, so die pinke Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre. Keine Zustimmung wollten die NEOS dagegen zur "Freiwilligenpauschale" geben, weshalb darüber getrennt abgestimmt werden soll. Die Abstimmung verzögerte sich daher am Donnerstagnachmittag.

Dieser Antrag sei jedoch beinahe wirkungslos, kritisierte Greenpeace-Geschäftsführer Alexander Egit am Donnerstag in einer Aussendung "Besonders perfide" sei, dass Beschwerden gegen die Aberkennung nur dann aufschiebende Wirkung hätten, wenn die gleiche Behörde, die die Aberkennung ausspricht, damit auch einverstanden sei. Greenpeace, aber auch die Volkshilfe, Fridays for Future und der Verein gegen Tierfabriken kritisieren das Gemeinnützigkeitsreformgesetz weiter als "schweren, existenzbedrohenden Angriff auf zivilgesellschaftliche Organisationen in Österreich."